Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement par la société E-SY COM, à des fins marketing et d'optimisation du parcours clients. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement des données. Ces droits peuvent être exercés en écrivant à l’adresse suivante : rgpd@mavillemonshopping.fr. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles, consultez la Politique de confidentialité de Ma Ville Mon Shopping.

Utilisation des cookies

Notre site et nos partenaires utilisent des cookies ou autres traceurs pour faciliter l’utilisation du site, améliorer la performance et la sécurité du site, vous proposer des publicités personnalisées en fonction de votre navigation et votre profil. Certains cookies, autres que les cookies fonctionnels et de sécurité, nécessitent votre accord pour être déposés. Vos choix seront valables pour (www.mavillemonshopping.fr). Vous pouvez changer d’avis à tout moment en paramétrant vos cookies. Pour en savoir plus sur notre politique de cookies, cliquez sur ce lien.